Dini konularda en çok merak edilen detaylardan biri olan promosyon hakkında ayrıntılar araştırılıyor. Konu hakkında Banka promosyonu caiz mi ve promosyon haram mı sorularının yanıtları araştırıldı.

Son günlerde ekonomik konular gündem olurken bununla beraber ekonomi konuların dini boyutları da merak edildi. Peki, Promosyon haram mı? Banka promosyonu caiz mi?

PROMOSYON HARAM MI?

"Banka Promosyonu caiz midir?

Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir.

Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."