Promitheas - Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Promitheas - Paris maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Promitheas - Paris oldu. Peki, Promitheas - Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Promitheas - Paris maçı şifresiz mi, ücretsiz izleme linki var mı? Promitheas - Paris maçı canlı olarak nereden izlenir? İşte detaylar...

BC Lietkabelis - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BC Lietkabelis - Bursaspor maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

22Mart 2023 bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok basketbol maçı oynanacak. Peki, Promitheas - Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Promitheas - Paris maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

PROMİTHEAS - PARİS EUROCUP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Promitheas - Paris Eurocup basketbol maçı 22 Mart 2023 Çarşamba yani bu akşam saat 20:30 'da başlayacak.

PROMİTHEAS - PARİS EUROCUP MAÇI HANGİ KANALDA?

Promitheas - Paris maçını Bilyoner TV, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

PROMİTHEAS - PARİS EUROCUP MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Patras'da, Patras Stadyumu'nda oynanacak.