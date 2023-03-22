Promitheas - Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Promitheas - Paris maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Promitheas - Paris oldu. Peki, Promitheas - Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Promitheas - Paris maçı şifresiz mi, ücretsiz izleme linki var mı? Promitheas - Paris maçı canlı olarak nereden izlenir? İşte detaylar...
22Mart 2023 bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok basketbol maçı oynanacak. Peki, Promitheas - Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Promitheas - Paris maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Promitheas - Paris Eurocup basketbol maçı 22 Mart 2023 Çarşamba yani bu akşam saat 20:30 'da başlayacak.
Promitheas - Paris maçını Bilyoner TV, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Patras'da, Patras Stadyumu'nda oynanacak.