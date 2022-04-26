Prometheus konusu nedir? Prometheus filmi nerede çekildi? Prometheus oyuncuları kim? Prometheus film müziği nedir?

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PROMETHEUS KONUSU NEDİR?

Bir uzay aracı dünyaya gelir, insansı bir yaratık elinde bulunan sıvıyı içerek parçalanmaya başlar ve suya karışır. Onun DNA'sı biyogenez bir reaksiyon başlatır.

2089 yılında, arkeologlar Elizabeth Shaw ve Charlie Holloway birkaç antik kültürün eserleriyle eşleşen İskoçya'da bir yıldız haritası keşfeder. Onlar insanları dünyaya getiren bu yaratıkları "Mühendis" olarak adlandırmaktadırlar. Peter Weyland, Weyland Corporation yaşlı CEO'su, yıldız haritalarından yararlanarak LV-223 gezegenine bir seyir finanse etmiştir. Android David gemiyi kontrol etmektedir.

Prometheus ekibi LV-233 gezegenine geldiklerinde, dünyaya benzediğini fakat aşırı nitrojenden dolayı yaşanamaz bir gezegen olduğunu keşfederler. Onlar taş yazıtları bulmak için geldikleri yerde, insansı bir kafatası ve büyük bir vücut keşfederler, bunun mühendis olduğunu düşünürler ve Shaw bunu incelemek için gemiye götürür. Mürettebat onların soyunun tükenmiş olduğunu tahmin eder ve diğer organlarını da bulurlar. Ekip üyeleri Millburn ve Fifield keşiflerlerin büyümesinden rahatsız olurlar ve Prometheus'a geri dönmeye çalışırlar, ancak girdikleri mağarada kaybolurlar. Ortaya çıkan bir fırtına yüzünden keşif yarıda kalır. Silindire benzer bir yapı keşfeden Android David, bu silindirlerden koyu bir sıvı aktığını görür ve bundan birkaç örnek alır. Geminin laboratuvarında, Mühendis DNA'sı ile insan DNA'sını karşılaştırırlar. David silindiri ve içindeki sıvıyı inceler. Daha sonra kasıtlı olarak kin duyduğu Holloway'ın içtiği içkisinin içine bu sıvıdan damlatır. Kısa bir süre sonra Holloway ve Shaw cinsel ilişkiye girer.

Girdikleri mağarada Millbrun ve Fifield yılana benzeyen bir yaratıkla karşılaşırlar ve yaratık Millburn'u öldürür ve Fifield'in kaskına aşındırıcı bir sıvı püskürtür. Mürettebat döndüğünde, Millburn cesedini bulurlar. David canlı bir Mühendis kontrol odasını bulur ve Dünya'yı vurgulayan bir yıldız haritası keşfeder. Bu arada, Holloway hızla hasta olmaktadır. Tüm mürettebatla beraber Prometheus'a geri dönerler ancak Vickers onu gemisine almak istemez, onu ateş silahıyla yakarak öldürür. Daha sonra, hamile kalamamasına karşın Shaw'ın hamile olduğu ortaya çıkar. Bundan korkan Shaw, onu çıkarmak için otomatik cerrahi masasını kullanır. Shaw daha sonra Weyland'ın Prometheus gemisinde olduğunu keşfeder. Onun amacı, ölümü yaklaştığından ve bunu engellemek istediğinden Mühendislerden sonsuz yaşam talep etmektir.

Ayrıca mutasyona uğramış Fifield Prometheus gemisinin hangarına saldırır ve mürettebattan birkaç kişiyi öldürür. Prometheus'un kaptanı Janek ateş silahıyla onu etkisiz hale getirir. Weyland ve Shaw eşliğinde takım, David'in keşfettiği kontrol odasına giderler. David uyutulmakta olan Mühendisi uyandırır ve Weyland ne istediğini açıklamak için onun dilinde konuşur. Mühendis ise sinirlenir, David'in kafasını koparır ve Weyland'ın takımını öldürerek cevap verir. Shaw kaçar ve Janek'e Mühendis'in sıvıyı Dünya'ya götüreceğini ve tüm insanları öldüreceğini hakkında uyarır. Vickers filika yardımı ile kaçar ve Janek Prometheus'u Mühendis'in gemisine çarptırır. Mühendisin zemine çakılan gemisi Vickers'i ezer. Shaw Prometheus'un kaçış filikasına gider ve içinden çıkardığı yaratığın büyüdüğünü görür. David'in hâlâ aktif olan kafası Shaw'ı Mühendis'in hayatta olduğunu ve onun için geldiği hakkında uyarır. Mühendis filikaya girer ve Shaw'a saldırır ve çaresiz durumda kalan Shaw yaratığın kapısını açar ve yaratık Mühendisi yakalar. Yaratık yumurtasını mühendisin içine aktarır. Shaw, David'in kafasını alır ve diğer bir gemiyle gezegenden kaçar. İnsanları neden yok etmek istediklerini araştırmak üzere bir sefere çıkar.

Yaşam filikasında ise Mühendis'in içinden Yaratık doğar.

PROMETHEUS NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımı Nisan 2010 ve ana çekimleri Mart 2011 tarihinde başlayan film için $120–130 milyon dolar bütçe ayrılmıştır. Proje boyunca 3D kameralar kullanılmış ve İngiltere, İzlanda, İspanya ve İskoçya'da pratik setler oluşturulmuştur.

PROMETHEUS OYUNCULARI KİM?

Noomi Rapace

Michael Fassbender

Guy Pearce

Idris Elba

Logan Marshall-Green

Charlize Theron

PROMETHEUS FİLM MÜZİĞİ NEDİR?

Prometheus film müziği Marc Streitenfeld tarafından bestelenmiştir.

PROMETHEUS FRAGMANI

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