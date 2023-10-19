Profilo, temizlik sektörünün önde gelen markalarından birisi olması nedeniyle Profilo hangi ülkenin? Sorusu, marka hakkında merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. Peki, Profilo hangi ülkenin? Profilo hangi ülkenin ürünü, markası? Profilo markası hangi ülkeye ait?

Profilo hangi ülkenin? Sorusu, marka hakkındaki detayları araştırmakta olan kişilerin gündeminde yer alıyor. Profilo, ev aletleri konusunda sektörün öne çıkan markaları arasında yer almaktadır ve bu nedenler detayları araştırılmaktadır. Peki, Profilo hangi ülkenin? Profilo hangi ülkenin ürünü, markası? Profilo markası hangi ülkeye ait?

PROFİLO HANGİ ÜLKENİN?

Evimizdeki konforun ve işlevselliğin olmazsa olmaz parçalarından biri olan beyaz eşyalar, günlük yaşantımızı kolaylaştırır ve daha rahat bir hayat sürmemize yardımcı olur. Türkiye'nin en köklü markalarından biri olan Profilo Dayanıklı Ev Aletleri, 1995 yılında BSH Ev Aletleri Sanayi ve Tic. A.Ş. grubu bünyesine katılmıştır. Profilo 1995 yılında hisselerini Bosh gibi büyük bir beyaz eşya markasınıda bünyesinde bulunduran BSH Group'a satmıştır.