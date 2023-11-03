Profilo hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Profilo hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Profilo markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Profilo hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

PROFİLO HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Profilo, 1976 yılında İstanbul'da kurulan beyaz eşya ve elektronik ürünleri üreticisi. BSH grubuna dahildir. Özellikle beyaz eşya üretiminde Avrupa'da yaygındır. Üretimini daha çok Marmara Bölgesi'ndeki fabrikalarında gerçekleştirmektedir.

Ünlü Yahudi asıllı Türk iş insanı Jak Kamhi tarafından kurulmuştur. 1995 yılında %66'lık hissesi BSH grubuna satılmıştır. 2003 yılında şirketin kurucusu olan Jak Kamhi elindeki bütün hisselerini satmıştır.[3] Şirket günümüzde BSH bünyesi altında faaliyetlerine devam etmektedir. 1.200'ün üzerinde yetkili servis noktası mevcuttur. Beyaz eşya, ankastre cihazlar, elektrikli süpürgeler, klima cihazları, su ısıtıcıları ve küçük ev aletleri başlıca ürün ağını oluşturmaktadır.

Tarihçe

1954 yıllında Mecidiyeköy'de şu anda Profilo AVM' nin bulunduğu 800 metrekarelik alanda, Jak Kamhi tarafından Profil Demir Fabrikası İşletmesi kuruldu. İlk başlarda faaliyet alanı demir profil üretimi, inşaat ve çelik konstrüksiyon işleriydi. 1960 yıllarda Jak Kamhi'ye başvuran biri elinde 500 adet soğutucu ünitesi bulunduğunu ve bunların gövdesini yapıp yapmayacağını sordu. Bu yapacakları üretim firmanın ilk beyaz eşya üretimi için adımı olacaktı, firma bu sayede soğutucu ünitesi hariç tamamen yerli olanaklar ilk frigolux buzdolabını üretmiştir.

Marka'nın isim hikâyesi ise şuradan gelmektedir. Jak Kamhi firmayı kurduğu dönemlerde, Divan Oteli'nin karşısında bulunan 'Moderno' isimli mağazanın önünden geçerken, bu ismi çok beğenmiştir ve bu isimden esinlenerek Profil' in sonuna 'o' harfini ekleyerek Profilo adını koymuştur.