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Profesyonel kayakçı ve köpeğin çarpışması

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Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da kayak yapan profesyonel bir kayakçı, kayak pistinde yürüyen köpeğe çarptı. Genç kayakçı yürümekte zorluk çeken köpekten ve sahibinden özür diledi.

Profesyonel kayakçı ve köpeğin çarpışması kameraya böyle yansıdı

Kayakçı önce köpeğe çarptı, sonra köpekten özür diledi

BURSA - Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da kayak yapan profesyonel bir kayakçı, kayak pistinde yürüyen köpeğe çarptı. Genç kayakçı yürümekte zorluk çeken köpekten ve sahibinden özür diledi.

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da kayak yapan profesyonel bir kayakçı sivil bir şekilde pistlerde dolaşan bir aileye ve köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile dengesini kaybeden genç kayakçı düşerek ayağını yaralarken köpeğin ise ayağını ezdi. Bunun üzerine köpeğin sahibi köpeğin yürümekte zorluk çektiğini ve bunun için endişelendiğini söyledi. Genç kayakçı hem aileden hem de köpekten özür diledi. Daha sonra hastaneye gitmek için kayak pistinden ayrılan genç kayakçı pistlerde başka bir köpeğe rastlayınca, " pistlere çıkma benim gibi bir kayakçı seni ezebilir, pistler çok tehlikeli" dedi. Hastanedeki kontrolün ardından genç kayakçının ayağının burkulduğunu ama herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

Kayak pistinde aile ve köpeğe çarpan profesyonel kayakçı Cengiz Öziş, "Ben kayarken bir aile pistin ortasında köpekle geziyorlardı. Profesyonel olmama rağmen çok uğraştım çarpmamak için ama yine de çarptım. Köpeğin sağlık problemi yok, benim de ayağım burkuldu. Buraya gelen tatilcilerin sivil olarak piste çıkmasını doğru bulmuyoruz, profesyonel olmama rağmen ben çarptım, zarar görebilirdi. Çarptığım için köpek ve aileden de özür diledim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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