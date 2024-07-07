Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır?

PROFESYONEL BOKSTA HANGİ SIKLETTE MÜCADELE EDEN BOKSÖR DAHA AĞIRDIR?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır?

Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır?

• A-) Hafif Sıklet

• B-) Tüy Sıklet

• C-) Horoz Sıklet

• D-) Sinek Sıklet

Doğru Cevap:A