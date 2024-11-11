Üye Girişi
Haberler

Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster!

Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster programında profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadar olduğu soruldu. Bu soru, boks sporuna ilgi duyan izleyicilerin merak ettiği bir bilgiyi gündeme getirdi.

ATV'nin sevilen ve başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yakından takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster!

PROFESYONEL BOKS MÜSABAKALARINDA HER RAUNDUN SONUNDA BOKSÖRLERİN DİNLENMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE NE KADARDIR?

A) 30 saniye

B) 1 dakika

C) 90 saniye

D) 2 dakika

Doğru Cevap: B şıkkı 1 dakikadır.

Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor

Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Serdar Ortaç aranıyor

 Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis

Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkanın cezası belli oldu

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'deki seçim sonrası herkesin merak ettiği konu Fidan'a soruldu
Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu

Güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden yolcuyu böyle vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) 2025 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranları belli oldu mu? Serdar Ortaç'a soruşturma mı açıldı? Serdar Ortaç'ın suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi! Faruk Koca kaç yıl ceza aldı? Halil Umut Meler ile Ankaragücü Başkanı olayı nedir? Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim? Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster! Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosunun orijinaliyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster! GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir, yüzde kaç? İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Kasım İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.