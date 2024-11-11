Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster!

ATV'nin sevilen ve başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yakından takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster!

PROFESYONEL BOKS MÜSABAKALARINDA HER RAUNDUN SONUNDA BOKSÖRLERİN DİNLENMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE NE KADARDIR?

A) 30 saniye

B) 1 dakika

C) 90 saniye

D) 2 dakika

Doğru Cevap: B şıkkı 1 dakikadır.