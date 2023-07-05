Profesör zamlı maaş ne kadar 2023? Profesör maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Profesör maaşı ne kadar? merak ediliyor. Profesör zamlı maaş ne kadar 2023? Profesör maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Profesör maaşı ne kadar? araştırılıyor. İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Peki, Profesör zamlı maaş ne kadar 2023? Profesör maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Profesör maaşı ne kadar?

Profesör zamlı maaş ne kadar 2023? Profesör maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Profesör maaşı ne kadar? araştırılıyor. Profesör zamlı maaş ne kadar 2023? Profesör maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Profesör maaşı ne kadar? merak ediliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Profesör zamlı maaş ne kadar 2023? Profesör maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Profesör maaşı ne kadar? gündeme geliyor. Profesör zamlı maaş ne kadar 2023? Profesör maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük Profesör maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

PROFESÖR ZAMLI MAAŞ NE KADAR 2023?

İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre açıklanacak olan refah payı hariç; memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77 zam almaya hak kazandı. İşte memurların alacağı en düşük zam oranları.

Eski Profesör maaşı 33.779 TL iken yeni Profesör maaşı 39.782 TL olması bekleniyor. Buna göre, Profesör zam farkı 6.003 olarak ortaya çıkıyor.

PROFESÖR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte Profesör maaşı 39.782 TL olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK PROFESÖR MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre Temmuz-Aralık döneminde zamlı maaşlar ise merak ediliyor. En düşük Profesör maaşı 39.782 TL olması bekleniyor.