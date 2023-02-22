Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın yaptığı açıklamalar sık sık gündeme geliyor. Depremle ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Süleyman Pampal'ın haaytı merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Süleyman Pampal kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Süleyman Pampal hayatı ve biyografisi nedir?

Hatay depremi ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Süleyman Pampal kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Süleyman Pampal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL KİMDİR?

Akademisyen, Prof. Dr. Jeoloji Mühendisi, Deprem Uzmanı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi.1955 yılında Adana Kadirli'de doğan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 1972 yılında Kadirli Lisesi'nden, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1978 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1983 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'ndan doktora derecesini, 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı'nda yardımcı doçentlik, 1989 yılında doçentlik ve 1995 yılında ise profesörlük unvanlarını aldı

İş Deneyimi

1985-1989 G.Ü.M.M.F. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı

1989-1991 G.Ü.M.M.F. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

1992-1995 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

1994-(Devam Etmekte) G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması Ve Uygulaması Anabilim Dalı Başkanlığı

1995-1996 G.Ü.M.M.F. Dekan Yardımcılığı

1996-2000 G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Araştırma Projeleri

2000 Eti Bor (Kütahya-Emet) ÇED Raporunu hazırlanmasında görev aldı.

2000 Posta İşletme Merkezi, Marmara Bölgesinde bulunan yapıların deprem sonrası onarım-güçlendirme projesini yürüttü.

2000 TBMM için hazırlanan "21. dönem milletvekillerinin ülkedeki trafik sorununa bakışı" konulu çalışmayı yönetti

1999 Teaş, Marmara Bölgesinde bulunan yapıların deprem sonrası onarım-güçlendirme projesini yürüttü.

1999 Karayolları Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan "yoldan yararlananların trafik eğitimi" ne ilişkin dikkatlerin çekilmesi ve riskler hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan "trafik eğitimi kampanya materyallerinin hazırlanması" çalışmasını yönetti.

1998 Dalaman Havalimanı ÇED raporunun hazırlanmasında görev aldı.

1998 İzmir Adnan Menderes Havalimanının ÇED raporunun hazırlanmasında görev aldı.

1998 Adana-Seyhan'da orta hasarlı betonarme binaların onarım-güçlendirme çalışmalarında görev aldı.

1996 Konya Çimento Fabrikası Ek Klinker Tesisleri ÇED raporunun hazırlanmasında gören aldı.

1995 Baştaş Çimento Fabrikası 4000 t/gün klinker kapasiteli çimento üretim tesisi ÇED raporunun hazırlanmasında görev aldı.

1995 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Ankara büyükşehir belediyesi için hazırlanan, "Ankara katlı kavşaklarının fiziki deformasyonlarının tespiti" çalışmasında görev aldı.

1992 Erzincan'da 3. Ordu'ya ait binalarda meydana gelen hasarlar ve onarım güçlendirme projeleri ile kapalı spor salonu deprem hasarlarının giderilmesi çalışmalarında yer aldı.

1989 "Erdemli (Mersin)-Ereğli (Konya) –Karaman Arasında Kalan Torosların Jeolojisi" adlı projeyi yürüttü ve raporunu hazırladı.

Ödüller ve Burslar

"Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü" Tübitak, B. O2. 1. Bak. 0. 62. 00. 00. Bytp. 21.,. Ankara.