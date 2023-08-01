Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kimdir? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kimdir? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kimdir? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
SÜLEYMAN KIZILTOPRAK KİMDİR?
1968 tarihinde Giresun'da doğan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur. 1997 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine alan Kızıltoprak, 2001 yılında da Marmara Üniversitesi'nden doktora derecesini almıştır. 2013 – 2018 yılları arasında TİKA'da Tunus Program Koordinasyon Ofisi (PKO) Koordinatör Yardımcılığı, Libya, Özbekistan ve Macaristan PKO Koordinatörü görevlerini üstlenmiştir. Mısır'da Osmanlı'nın Son Yüzyılı, Mısır'da İngiliz İşgali; Osmanlı'nın Diplomasi Savaşı: 1882- 1887, II. Abdülhamid'in Dış Politikası ve Taşöz Operasyonu, Important Documents Of Ottoman Egyt; From Muhammad Ali to Husayn Kamil-15 Numaralı Mühimme-i Mısır Defteri: Mehmed Ali Paşa'dan Hüseyin Kamil'e Mısır Siyasi Tarihinin Önemli Belgeleri başlıklı kitapları basılmıştır. Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.