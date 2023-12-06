Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Sevcan Karakoç: Dolandırılanların psikolojik çöküntüleri intihara kadar gidebilir, sırt çevirmek doğru değil

Son Güncelleme:
Abone Ol

Son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına karışan ve mağduriyet yaşayan vatandaşların psikolojik durumlarına ilişkin Prof. Dr. Sevcan Karakoç açıklamalarda bulundu. Karakoç, dolandırılan kişilere sırt çevirmek ve alaya almak doğru değil. Kendi düşen ağlamaz veya ne hali varsa görsün şeklinde umursamaz tavırlarımız doğru bir ruhsal destek olmaz. Çünkü ekonomik çöküntü bazı kişilerde intihara dahi yol açabilir

Prof. Dr. Sevcan Karakoç: "Dolandırılanların psikolojik çöküntüleri intihara kadar gidebilir, sırt çevirmek doğru değil"

"Psikolojik çöküntü yaşayabilecek olan dolandırıcı mağdurlarına sırt çevirmek doğru değil"

"Dolandırılan kişilere sırt çevirmek ve alaya almak doğru değil"

İSTANBUL - Son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına karışan ve mağduriyet yaşayan vatandaşların psikolojik durumlarına ilişkin Prof. Dr. Sevcan Karakoç açıklamalarda bulundu. Karakoç, hazır, çalışmadan ve emek harcamadan para kazanma yollarından vatandaşların uzak durması gerektiğini ifade ederek, "Dolandırılan kişilere sırt çevirmek ve alaya almak doğru değil. Kendi düşen ağlamaz veya ne hali varsa görsün şeklinde umursamaz tavırlarımız doğru bir ruhsal destek olmaz. Çünkü ekonomik çöküntü bazı kişilerde intihara dahi yol açabilir" dedi.

Türkiye'de son yıllarda artan dolandırıcılık olaylarında binlerce insan mağdur olmaya devam ediyor. Artan dolandırıcılık olaylarına ve dolandırılan kişilerin olay sonrası yaşadıkları ruhsal çöküntülere dair Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Karakoç tavsiyelerde bulundu. Karakoç, dolandırıcılığın insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve insanların kolay, emek harcamadan ve hazır şekilde para kazanma yollarından uzak durmaları gerektiğini ifade ederek, "Dolandırılan kişilere sırt çevirmek ve alaya almak doğru değil. Kendi düşen ağlamaz veya ne hali varsa görsün şeklinde umursamaz tavırlarımız doğru bir ruhsal destek olmaz. Bu nedenle onları desteklememiz gerekiyor." dedi.

"Bazı insanlar çalışmadan para kazanma peşindeler"

Prof. Dr. Sevcan Karakoç, "Dolandırılan mağdurlar ilk başta güvenlerinden dolayı dolandırılıyorlar. Bu nedenle dolandırılma olaylarından sonra karşılaştıkları şeyler ise çok büyük bir hayal kırıklığı. Güvendikleri dağlara karların yağdığı, depresyon, büyük bir ruhsal çöküntü ve aynı zamanda ciddi bir maddi kayba sebep olmuşlarsa ekonomik çöküntü bazı kişilerde intihara dahi yol açabilir. İnsanların bazıları etrafta bir sürü dolandırıcı olduğu halde neden dolandırılıyorlar? O an gerçekten de bir boşluklarına geliyor veya bazı insanlar çalışmadan para kazanma peşindeler" dedi.

"Emek harcamadan para kazanma yollarına başvurmamaları gerekiyor"

Kolay paradan uzak durulması gerektiğini ifade eden Karakoç, "Bir yanda da rahat etmek istiyorlar. Dolandırma, insanlık tarihi kadar eski bir öykü. Her zaman birkaç yılda bir tekrarlayan ciddi dolandırıcıların olduğu dönemlerden de geçtik. Kişilerin güvenilir kaynaklardan referanslı emin oldukları kurumlar ile iş birliği yapması gerekiyor. Hazır, çalışmadan ve emek harcamadan para kazanma yollarına başvurmamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Onları desteklememiz gerekiyor"

Karakoç, "Dolandırma olaylarına uğrayan kişiler bir şekilde mağdur oldular bu nedenle dolandırma olayına uğrayan kişiler zaten ekonomik ve ruhsal kayba uğradılar bu nedenle onlara destek olmamız çok önemli. Dolandırılan kişilere sırt çevirmek ve alaya almak doğru değil. Kendi düşen ağlamaz veya ne hali varsa görsün şeklinde umursamaz tavırlarımız doğru bir ruhsal destek olmaz. Bu nedenle onları desteklememiz gerekiyor" sözlerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Dolandırıcılık Genel Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title