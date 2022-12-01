Prof. Dr. Şeref Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Şeref Ateş'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Şeref Ateş geliyor. Peki, Şeref Ateş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, çocuğu var mı? Prof. Dr. Şeref Ateş'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

1 Aralık Masterchef dış oyun konukları arasında bulunan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Şeref Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

PROF. DR. ŞEREF ATEŞ KİMDİR?

Şeref Ateş, 1964 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarında Türkiye ve Almanya'da yaşadı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesinde tamamladıktan sonra, akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde başladı. Ateş, yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında tamamladı. Daha sonra ikinci doktorasını Almanya'da Marburg Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Akademik kariyerini, Türkiye'de ve yurt dışında farklı üniversite ve araştırma kurumlarında sürdüren Prof. Dr. Şeref Ateş, birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldı. 2011'de profesör olduktan sonra mesleki kariyerini Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde sürdürdü. 2016 yılında Başkan olarak atandığı Yunus Emre Enstitüsündeki görevini hâlen devam ettirmektedir. Prof. Dr. Şeref Ateş'in uzmanlık ve çalışma alanları arasında uluslararası ilişkiler, kültür- diplomasi, bilim diplomasisi, medeniyet ve sanat, medya-iletişim, çok kültürlülük, kültür-siyaset ilişkisi, Türkçenin öğretimi ve sivil toplum örgütleri gibi konular bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Ateş, aynı zamanda farklı bilimsel ve sosyal kurumlarda aktif olarak rol almaktadır. Hâlen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Şeref Ateş evli ve dört çocuk babasıdır.

Şeref Ateş, 1 Aralık 2022 Masterchef yarışmasının konukları arasında yer alıyor. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Şeref Ateş'in Twitter'da 31 bin takpiçisi bulunmaktadır.