Prof. Dr. Şennur Şenel kimdir? Şennur Şenel kaç yaşındaydı, neden vefat etti? - Haberler

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Prof. Dr. Şennur Şenel kimdir? Şennur Şenel kaç yaşındaydı, neden vefat etti?

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Prof. Dr. Şennur Şenel kimdir? Şennur Şenel kaç yaşındaydı, neden vefat etti?

MHP Kadın kolları eski genel başkanlarından biri olan Prof. Dr. Şennur Şenel, Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu haber üzerine Şennur Şenel'in hayatı merak edildi. Peki, Prof. Dr. Şennur Şenel kimdir? Şennur Şenel kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Şennur Şenel hayatı ve biyografisi nedir?

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olmuş, yüksek lisansını tamamladıktan sonra öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Peki, Prof. Dr. Şennur Şenel kimdir? Şennur Şenel kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Şennur Şenel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. ŞENNUR ŞENEL KİMDİR?

Şennur Şenel, 1969 yılında Sivas'ta doğmuştur. 1987 - 1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Şenel, 1991 yılının sonunda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi'nde uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

1992 yılında Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olmuş, yüksek lisansını tamamladıktan sonra öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Tarih Bölümü'nün Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi'ne taşınması ardından görevine burada devam etmiştir.

Mhp Kadın kolları eski genel başkanlarından biri olan Prof. Dr. Şennur Şenel, Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şenel, yarın öğle namazından sonra Talas Dedeoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Prof. Dr. Şennur Şenel'in Hacıbayram Veli Üniversitesi'ndeki öğrencileri aldıkları acı haberle adeta yıkıldı.

PROF. DR. ŞENNUR ŞENEL NEDEN VEFAT ETTİ?

Mhp Kadın Kolları Eski Genel Başkanı olan Şennur Şenel 53 yaşında hayatını kaybetti. Şenel'in neden hayatını kaybettiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken MHP camiasından baş sağlığı mesajları geldi.

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