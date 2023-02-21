Deprem azaltımı, sismik tehlike ve deprem afeti konularında birçok Avrupa ve Ulusal projede işbirliği yapan Savaş Karabulut'un hayatı merak ediliyor. Depremlerle ilgili açıklamaları bulunan Savaş Karabulut'un biyografisine haberimizde yer verdik. Peki, Prof. Dr. Savaş Karabulut kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Savaş Karabulut nereli, hayatı ve biyografisi nereli?

Sık sık yaptığı açıklamalarıyla gündem olan Savaş Karabulut'un hayatı merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Savaş Karabulut kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Savaş Karabulut nereli, hayatı ve biyografisi nereli? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. SAVAŞ KARABULUT KİMDİR?

Prof. Dr. Savaş Karabulut, 2002-2016 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sismoloji Anabilim Dalı'nda çalıştı. Akademik kariyerine Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Asıl araştırma konuları Mühendislik Sismolojisi, Kanalizasyon Saldırısı, Paleomanyetizma, Zemin Mühendisliği Problemleri, İstatistiksel Tehlike Analizi, Jeofizik yöntemlerle Mağara/Düden araştırmasıdır. Deprem azaltımı, sismik tehlike, kentsel dönüşüm ve deprem afeti konularında birçok Avrupa ve Ulusal projede işbirliği yaptı. Birçok bilimsel ulusal/uluslararası yayın ve kitaba ve 100'den fazla konferans bildirisine imza attı.