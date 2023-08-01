Prof. Dr. Şakir Taşdemir kimdir? Prof. Dr. Şakir Taşdemir kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Şakir Taşdemir hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Prof. Dr. Şakir Taşdemir hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Şakir Taşdemir'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Şakir Taşdemir kimdir? Prof. Dr. Şakir Taşdemir kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Şakir Taşdemir hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Prof. Dr. Şakir Taşdemir hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Prof. Dr. Şakir Taşdemir'in hayatını araştırıyor. Peki, Prof. Dr. Şakir Taşdemir kimdir? Prof. Dr. Şakir Taşdemir kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Şakir Taşdemir hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ŞAKİR TAŞDEMİR KİMDİR?
Şakir Taşdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atamaları yapılan isimler arasında yer alıyor. Şakir Taşdemir, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.