Prof. Dr. Rana Kibar kimdir? Prof. Dr. Rana Kibar kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Rana Kibar hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Prof. Dr. Rana Kibar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Rana Kibar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Rana Kibar kimdir? Prof. Dr. Rana Kibar kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Rana Kibar hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Prof. Dr. Rana Kibar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Prof. Dr. Rana Kibar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Prof. Dr. Rana Kibar kimdir? Prof. Dr. Rana Kibar kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Rana Kibar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
RANA KİBAR KİMDİR?
Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atanan isimler arasında yer alıyor. Rana Kibar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.