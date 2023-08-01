Prof. Dr. Orhan Baş kimdir? Prof. Dr. Orhan Baş kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Orhan Baş hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Prof. Dr. Orhan Baş hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Orhan Baş'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Orhan Baş kimdir? Prof. Dr. Orhan Baş kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Orhan Baş hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Prof. Dr. Orhan Baş hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Prof. Dr. Orhan Baş'ın hayatını araştırıyor. Peki, Prof. Dr. Orhan Baş kimdir? Prof. Dr. Orhan Baş kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Orhan Baş hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ORHAN BAŞ KİMDİR?
Prof. Dr. Orhan Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atadı. Orhan Baş ise Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.