Prof. Dr. Onur Osman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi üniversitede? Onur Osman'ın hayatı ve biyografisi!

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Osman Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Prof. Dr. Onur Osman'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Onur Osman kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, hangi bölüm? İşte detaylar...

PROF. DR. ONUR OSMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Onur Osman İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı'dır. Prof. Dr. Onur Osman 2009-2012 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi'nde Mühendislik Mimarlık Fakültesi bölüm başkanlığı yapmıştır. Ardından 2012-2013 yıllarında Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Onur Osman aynı zamanda aynı üniversitede Mühendislik Mimarlık Fakültesi bölüm başkanıydı. 2013-2014 yıllarında İstanbul Arel Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Onur Osman 2017-2021 yılları arasında ise aynı üniversitede Dekan olmuştur. Son olarak 2021 yılından günümüze İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı'dır.

Prof. Dr. Onur Osman, 3 Ağustos 2022 tarihinde haberler.com stüdyosunun konuğu olmuştur. Aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Osman Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin bölümlerini, eğitim içeriklerini anlatan Osman, mühendislik ve mimarlık mesleklerinin iş imkanlarını ve gelecekteki önemlerini anlattı.