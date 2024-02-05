Prof. Dr. Naci Görür, Murat Kurum'un danışmanı mı olacak? Naci Görür danışmanlık teklifini kabul etti mi?

Prof. Dr. Naci Görür, Murat Kurum'un danışmanı mı olacak? Prof. Dr. Naci Görür, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini de açıkladı. Peki, Prof. Dr. Naci Görür, Murat Kurum'un danışmanı mı olacak? Detaylar haberimizde...

PROF. DR. NACİ GÖRÜR, MURAT KURUM'UN DANIŞMANI MI OLACAK?

53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'da değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı. Görür, "Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer" dedi.

KENDİSİNE YAPTIĞI TEKLİFİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

FOX TV canlı yayınına katılan Görür, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı.

"BİZİM İÇİN DEPREM KONUSU BEKA MESELESİ"

Görür, "Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer" ifadelerini kullandı.