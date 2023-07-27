Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir? Mustafa Verşan Kök kaç yaşında, nereli? Mustafa Verşan Kök hayatı ve biyografisi!

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PROF. DR. MUSTAFA VERŞAN KÖK KİMDİR?

Mustafa Verşan Kök Türk akademisyen ve mühendistir. Aynı zamanda 2016 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütmektedir.

Mustafa Verşan Kök, 10 Ocak 1960 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası asker olduğu için Çekya'ya gitmiştir. İlkokulu buradaki International School of Prague'da okumuştur. Liseyi ise 1978'de Ankara Atatürk Lisesinde okumuştur. Daha sonra ise ODTÜ'de petrol mühendisliği bölümününden 1983'te mezun olmuştur. Yine aynı üniversitede petrol mühendisliğinden yüksek lisansını 1985'te tamamlamıştır.

1987-1998 yıllarında Shell'de saha ve operasyon müdürlüğünü yapmıştır. Bu sırada 1990'da ODTÜ'de doktorasını tamamlamıştır. Daha sonra Fransa'da CNRS-Lyon çalışmalarını yürütmüştür. 1994 ila 2000 yılları arasında İngiltere, Almanya ve Macaristan'a gitmiştir. 2001 yılında ise profesör olmuştur. 2001-2006 döneminde TÜBİTAK başkan danışmanlığını yapmıştır. 2015'te ODTÜ'de petrol ve doğal gaz bölüm başkanlığı yapmıştır. Aynı yıl Mühendislik Fakültesi dekanlığına seçilip bu görevi 2016'ya kadar sürdürmüştür.[1]

28 Temmuz 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ODTÜ rektörlüğüne atanmıştır. 14 Ağustos 2020 tarihli karar ile rektörlüğe devam etmektedir.