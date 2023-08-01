Prof. Dr. Mehmet Saltan kimdir? Prof. Dr. Mehmet Saltan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Saltan hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Prof. Dr. Mehmet Saltan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Mehmet Saltan kimdir? Prof. Dr. Mehmet Saltan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Saltan hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Prof. Dr. Mehmet Saltan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Prof. Dr. Mehmet Saltan kimdir? Prof. Dr. Mehmet Saltan kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Saltan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
MEHMET SALTAN KİMDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Prof. Dr. Mehmet Saltan ise Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.