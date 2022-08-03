Beykoz Üniversitesi kurucu rektörü olarak 2016 yılından beri görev yapan Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Mehmet Durman nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. MEHMET DURMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Durman (d. 1961, Mustafakemalpaşa, Bursa) Türk akademisyen, metalurji mühendisi.

İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi'ni 1982 yılında bitirerek Metalurji Mühendisi olmuştur. 1989 yılında Birmingham-Aston Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamış, 1989-1990 yıllarında aynı üniversitede araştırmacı olarak çalışmalarda bulunmuştur.

Akademik Kariyeri

1990 yılında yardımcı doçent olarak İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak atanmış, 1992 senesinde doçent olmuştur. 1993-1996 yıllarında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Doçent unvanı ile öğretim üyeliği yapmıştır.

1996'da Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Profesör olarak tayin edilmiştir. Rektörlük görevi sonrası Sakarya Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nde öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür.

Akademik İdari Görevleri

Sakarya Üniversitesi'nde; 1997-1998 yıllarında Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, 1998-2001 yıllarında Rektör Yardımcısı, 1999-2003 yılları arasında Mühendislik Fakültesi Dekanı ve 2002-2010 yılları arasında ise üniversitenin rektörü olmuştur. 2015-2016 yılları arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütmüş ve 2016 yılında istifa etmiştir. Beykoz Üniversitesi kurucu rektörü olarak 2016 yılından beri görev yapmaktadır.