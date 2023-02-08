Prof. Dr. İlyas Yılmazer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İlyas Yılmazer'in hayatı ve biyografisi!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Prof. Dr. İlyas Yılmazer hakkında İlyas Yılmazer kimdir merak ediliyor. Peki, İlyas Yılmazer kim? İlyas Yılmazer kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İlyas Yılmazer'in hayatı ve biyografisi!

İlyas Yılmazer kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Prof. Dr. İlyas Yılmazer hakkında İlyas Yılmazer kimdir merak ediliyor. Peki, İlyas Yılmazer kim? İlyas Yılmazer kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İlyas Yılmazer'in hayatı ve biyografisi haberimizde...

İLYAS YILMAZER KİMDİR?

Prof.Dr. İlyas Yılmazer 46 yıllık iş hayatının ilk üç yılında, Tarım Bakanlığında görev yapmıştır. Yılmazer, 10 yılı aşkın süre ODTÜ'nde akademisyen olarak görev almıştır. Ayrıca, Atılım ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde dersler vermiştir. 2003-2007 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Uygulamalı Jeoloji anabilim dalı başkanlığında bulunmuştur.

Prof.Dr. Yılmazer hidrojeolojik, jeoteknik, jeolojik ve jeoçevre konularında araştırmalarını devam ettirmektedir.