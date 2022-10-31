2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. International Journal of Health and Nutrition dergisinin baş editörlüğünü yürütüyor. Peki, Prof. Dr. Fatih Gültekin kimdir, kaç yaşında? Fatih Gültekin nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. FATİH GÜLTEKİN KİMDİR?

Dr. Fatih Gültekin 1966 yılında Konya'da doğdu. Aslen Akörenli olan Gültekin Hilimlerin İsmail in torunu olup Seyit Ahmet Gültekin Hocanın en küçük çocuğudur. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitirdikten sonra, Konya Numune Hastanesinde çalıştı. Bu dönemde Biyokimya doktorasını bitirdi. 1997 yılında Isparta'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2002 yılında ise Doçent oldu.

2007 yılında da profesörlük ünvanı aldı. Doçentlik yıllarında FULBRIGHT bursu kazandı ve araştırmalar yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada gıda katkı maddeleriyle ilgili seminerler verdi. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. International Journal of Health and Nutrition dergisinin baş editörlüğünü yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve kongrelerde sunulmuş, yüzün üzerinde çalışması vardır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.