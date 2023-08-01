Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Prof. Dr. Evren Yaşar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Evren Yaşar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Evren Yaşar kimdir? Prof. Dr. Evren Yaşar kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Evren Yaşar hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Prof. Dr. Evren Yaşar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Prof. Dr. Evren Yaşar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Prof. Dr. Evren Yaşar kimdir? Prof. Dr. Evren Yaşar kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Evren Yaşar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

EVREN YAŞAR KİMDİR?

Prof. Dr. Evren YAŞAR; Kuleli Askeri Lisesi ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu olup, 2005 yılında GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

O tarihten sonra GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde öğretim üyeliği yannda idari görevlerde bulunmuştur. 2010-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Pediatrik Rehabilitasyon ve Ağrı Tedavisi üzerine staj tahsili yapmıştır. 2016 yılından sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp FakültesiFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Beyin hasarı rehabilitasyonu ve kas iskelet sistemi ağrıları başta olmak üzere ulusal ve uluslararasıbilimsel eğitimleri vedeneyimleri olup, Avrupa ve Ulusal yeterlilik sertifikası da mevcuttur.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi'nin kuruluş çalışmalarını yürütmek amacıyla Mart 2019'da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne görevlendirilmiştir. Bu dönemde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim ve İdari Sorumluluğu görevini yürütmüştür.

Halen SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi olup, 6 Mart 2020'deFTR Hastanesi Kurucu Başhekimi olarak atanmıştır. Ülkemizin en büyük ve en modern hastanesi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bağlısı 300 yataklı (200 erişkin, 50 pediatrik nörolojik rehabilitasyon) FTR Hastanesinde alanındaki tüm konularda mükemmeliyet merkezi olarak dünya örnekleri arasında yer alma hedefini gerçekleştirme yolunda çalışmalarını yürütmektedir.