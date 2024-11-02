Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Ağustos 2024'te Konya'da keşfettiği hangi canlının bir türüne "çalışmalarına verdiği destekten ötürü" eşinin adını verdi

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Ağustos 2024'te Konya'da keşfettiği hangi canlının bir türüne "çalışmalarına verdiği destekten ötürü" eşinin adını vermiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

PROF. DR. ERSEN AYDIN YAĞMUR, AĞUSTOS 2024'TE KONYA'DA KEŞFETTİĞİ HANGİ CANLININ BİR TÜRÜNE "ÇALIŞMALARINA VERDİĞİ DESTEKTEN ÖTÜRÜ" EŞİNİN ADINI VERMİŞTİR?

A: Sazan

B: Papatya

C: Gelincik

D: Akrep

Cevap: D