Prof. Dr. Emre Kongar kimdir? Emre Kongar kaç yaşında nereli? Emre Kongar hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler

Prof. Dr. Emre Kongar'ın hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Onlarca kitap yazan Prof. Dr. Emre Kongar kimdir, nerelidir, kaç yaşında, doğum tarihi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. EMRE KONGAR KİMDİR?

Reşit Emre Kongar13 Ekim 1941, İstanbul doğumlu Türk toplum bilimci, profesör.

Emre Kongar doğum tarihi : 13 Ekim 1941

Emre Kongar kaç yaşında : 79 yaşında

Emre Kongar aslen nereli : İstanbul doğumlu

Emre Kongar mesleği ne : Profesör Doktor

Emre Kongar 13 Ekim 1941 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Babası, Şişli Terakki ve Pertevniyal Liseleri felsefe öğretmenlerinden İhsan Kongar, annesi ise yine Şişli Terakki Lisesinde bir süre felsefe öğretmenliği yapan, Zapyon Kız Lisesi felsefe öğretmeni Mesude Kongar'dır. İlk, orta ve lise öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde gören Kongar, daha sonra 1958-1959 öğretim yılında fen şubesinden mezun oldu. 1963 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü, 1966 yılında da Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu, M.S.W derecesiyle bitirdi.

1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu kurdu ve buraya müdür olarak atandı.1981 yılı Temmuz ayında "Atatürk ve Devrim Kuramlar" adlı takdim teziyle Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nca profesörlüğe yükseltildi.

15 Şubat 1983 tarihinde, askerî rejimin üniversite konusundaki uygulamalarını protesto etmek için üniversiteden istifa etti. 1983-1987 yılları arasında Hürriyet gazetesinde danışmanlık, 1987-1991 yılları arasında ise KAMAR Kamuoyu Araştırma Şirketi'nde yöneticilik yaptı. 17 Nisan 1992 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Kasım 1995'te bu görevini bırakıp Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeliğine geri döndü. 2001 yılında Cumhuriyet gazetesi yayın danışmanlığına atandı. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde sosyoloji ile Türkiye'nin Toplumsal Yapısı dersi vermiştir ve Mehmet Barlas'la birlikte NTV'de Yorum Farkı programını sunmuştur.

2017 yılı itibarıyla Tele1'de yayınlanan 18 Dakika adlı programda Merdan Yanardağ ile birlikte gündeme dair gelişmeleri yorumlamakta; ayrıca Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

PROF. DR. EMRE KONGAR ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

15 Ocak 1996'da Federal Almanya Devleti tarafından Üstün Hizmet Madalyası Büyük Liyakat Haçı'yla, 1 Şubat 1996'da İtalya Devleti Commandatore Madalyası'yla, 15 Şubat 1996'da da Polonya Devleti Commandor Nişanı'yla ödüllendirildi.

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı adlı kitabıyla 1977 yılında Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü'nü, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği adlı kitabıyla 1979 yılında Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilim Ödülü'nü, 21. Yüzyılda Türkiye adlı kitabıyla, 1998 Aydın Doğan Bilimler Ödülü'nü aldı.

2008 Sertel Demokrasi Ödülüne layık görüldü.

PROF. DR. EMRE KONGAR KİTAPLARI

İzmir'de Kentsel Aile, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara, 1972. (Doktora tezi).

İnsanı Yönlendirme ve Sosyal Hizmetler, (ilk baskı, Sosyal Çalışmaya Giriş, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, G-2, Ankara 1972), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, A-25, Ankara 1978.

Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999.(Doçentlik tezi).

Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.(Profesörlük takdim tezi).

Cavit Orhan TÜTENGİL, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1982.

Türk Toplumbilimcileri I, (Yazan ve Derleyen) Emre KONGAR, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.

Türk Toplumbilimcileri II, (Yazan ve Derleyen) Emre KONGAR, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.

Kültür Üzerine, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994.

Demokrasi ve Kültür, (Kültür Üzerine 2), Remzi Kitabevi, İstanbul 1993.

Kültür ve İletişim, (Kültür Üzerine 3), Say Yayınevi, İstanbul, 1986.

12 Eylül Kültürü, (Kültür Üzerine 4), (İlk baskı, 12 Eylül ve Sonrası, Say Yayınları, İstanbul, 1987), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995. (3.basım).

Atatürk Üzerine, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994. (2.basım).

Üniversite Üzerine, Hil Yayınevi, İstanbul 1984.

Türkiye Üzerine Araştırmalar, Remzi Kitabevi, İstanbul 1986.

Demokrasi İşçinin Ekmeğidir, Türk Harb-İş Yayınları, Ankara, 1987.

Yaşamın Anlamı, (Denemeler), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997. (Açıklamalı 6.basım).

Hocaefendi'nin Sandukası, (Roman), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999. (12.basım).

Halkının Günlük Yaşam Biçimi ve Tüketim Davranışları, (Prof.Taner BERKSOY ile birlikte), İstanbul Ticaret Odası, İstanbul 1990.

İstanbul Tüketicisinin Perakende Alışveriş Alışkanlıkları, (Prof.Taner BERKSOY ile birlikte), İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 1991.

Yirmibirinci Yüzyılda Dünya, Türkiye ve Kamuoyu, Simavi Yayınları, İstanbul, 1992.

İmparatorluktan Günümüze Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997. (10.basım).

Ben Müsteşarken, (Anılar), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998. (6.basım).

Demokrasi ve Laiklik, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997. (2 basım).

21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999. (25. basım).

Yamyamlara Oy Yok, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999, (4. Basım).

Konsantremi Bozma, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999, (2. Basım).

İstanbul Halkının Yaşam Biçimi ve Sorunları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 1999.

28 Şubat ve Demokrasi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000

Kızlarıma Mektuplar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000, (42. Basım)

Küresel Terör ve Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002, (6. Basım)

Demokrasi ve Vampirler, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002

Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003

Babam, Oğlum, Torunum, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003

Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2006 (52. Basım)

Demokrasimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007

Türk Toplumbilimciler (tek cilt), Remzi Kitabevi, İstanbul, 2012

Haberler.com - Gündem