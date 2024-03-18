Prof. Dr. Derman Küçükaltan: Mesleki eğitimde 'ara eleman' kavramı gözden geçirilmeli

Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Türkiye'nin genç işsizlik sorununa çözüm olarak mesleki eğitimde "ara eleman" kavramının gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. TÜİK verilerine göre 2023 sonu itibarıyla genç işsizlik oranının yüzde 8,8 olduğunu hatırlatan Küçükaltan, mesleki eğitimin bu sorunu çözmede kilit bir rol oynayabileceğine dikkat çekti.

İş dünyasının taleplerine uygun olarak eğitim programlarının revize edilmesi ve yeni programların oluşturulmasının önemine işaret eden İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, iş yaşamında ara elemanın önemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Küçükaltan, "Mavi yaka ve gri yaka pozisyonları gerek firma ihtiyaçları gerekse bu pozisyonlardaki ücret skalası göz önüne alındığında günümüzde "ara" değil, "ana" olma özelliğini artırmaktadır. Ara eleman kavramı da bu noktada yeniden gözden geçirilmeli ve kavramın olumsuz algısı değiştirilmeli" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM-SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ"

Firmaların, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştirmek adına eğitim kurumlarından destek beklediğini söyleyen Küçükaltan, eğitim- sektör iş birliğinin artırılması gerektiğini belirterek, "Firmalar eğitim kurumlarından hem (terminolojik açıdan) ara eleman, hem de piyasada aranan mesleklere yönelik yeni programlar açılmasını (kaynakçılık, tarım ekipmanı operatörlüğü, dijital dönüşüm teknikerliği, temiz enerji teknikerliği vb.), mevcut programların da değişen dünya ve piyasa koşullarına göre revize edilerek daha dinamik hale getirilmesini talep ediyor. Burada eğitim- sektör iş birliğinde hem güncel programların açılması, mevcut programların da sektörle birlikte güncellenip, revize edilmesi önemli" şeklinde konuştu.

"AİLE BASKISI MESLEKİ EĞİTİME İLGİYİ AZALTIYOR"

Statü kaygısı ve aile baskısının gençler üzerinde mesleki eğitime yönelik ilgiyi azalttığını belirten Küçükaltan, "Bu baskı hem "işsiz" üniversite mezunu sayısını, hem de ülkemiz işsizlik rakamlarını gereğinden fazla arttırmakta. Yani ülkemizde bir yandan sektörler (ara) eleman ararken, diğer yandan istihdamı yeterince artıramamak ekonomide paradoksal bir durum yaratıyor" dedi.

Küçükaltan, mesleki eğitimde yapılan bu değişikliklerin işsizlik oranlarını azaltmada etkili olabileceğini ve ülkedeki ekonomik dengenin sağlanmasına katkı sağlayabileceğini belirterek,

"O yüzden ivedilikle merkezi ve yerel yönetimler, meslek kuruluşlarının, mesleki eğitim konusunda olumlu bir kamuoyu algısı yaratacak adımları atmaları gerekmekte, "ara eleman" kavramının taşıdığı olumsuz algıyı da tersine çevirmelidirler" diye konuştu.