Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı Efeler'e Eğitim Turizmi Katkısı Sunuyor

Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı çok sayıda öğrenci grubunu ağırlayan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efeler'in eğitim turizminin başkenti olma hedefine katkı sunuyor. Park, Türkiye'nin dört bir yanından farklı yaşlardaki öğrenci ve eğitmenlerin yanı sıra çok sayıda uluslararası öğrenci tarafından da ziyaret ediliyor. Park, öğrenmenin eğlence ile keyifli hale gelmesini ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlıyor. Sezar şifreleri, Hilbert küpü gibi çeşitli eğitici oyun grupları; bilim kaşiflerinin özgün fikirler ile problem çözmelerine yardımcı oluyor. Parkın çevresinde zeytin başta olmak üzere farklı türlerde ağaçlar yer alıyor.

Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı çok sayıda öğrenci grubunu ağırlayan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efeler'in eğitim turizminin başkenti olma hedefine katkı sunuyor. Park, Türkiye'nin dört bir yanından farklı yaşlardaki öğrenci ve eğitmenlerin yanı sıra çok sayıda uluslararası öğrenci tarafından da ziyaret ediliyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün matematiğe olan sevgisi ve heyecanı bize de yansıdı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerekiyor. Bu park, onların temel eğitimine katkı yapacak" sözleri eşliğinde kurdelesini kestiği ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının verildiği Bilim Parkı, 2021 yılının Ekim ayında hizmete sunuldu.

Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, öğrenmenin eğlence ile keyifli hale gelmesini ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlıyor. Sezar şifreleri, Hilbert küpü gibi çeşitli eğitici oyun grupları; bilim kaşiflerinin özgün fikirler ile problem çözmelerine yardımcı oluyor. Alanında uzman öğretmenler, parktaki eğitici oyuncakları misafirlere tek tek tanıtıyor. Bilim meraklıları, uygulamalı oyunlar eşliğinde yeni bilgileri deneyimleyerek ediniyor. Oyunların ardından keyifli anlarına kısa bir ara vermek isteyenlere parkta yer alan Bilim Kafe eşlik ediyor.

Doğayla iç içe olan ve ziyaretçilerine bu yönüyle de etkileyen parkın çevresinde zeytin başta olmak üzere farklı türlerde ağaçlar yer alıyor. Parkın inşa sürecinde de hiçbir ağaca zarar verilmedi.