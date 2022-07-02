Gündem Ötesi'nde adli antropoloji ve antik DNA konuşuluyor, Prof.Dr.Ayla Sevim Erol anlatıyor. Peki, Prof. Dr. Ayla Sevim Erol kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu Ayla Sevim Erol kimdir?

PROF. DR. AYLA SEVİM EROL KİMDİR?

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü (AÜ DTCF Antropoloji Bölümü) Öğretim Üyesidir. Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, uluslararası pek çok kazı çalışmasına katılmıştır. Bilimsel toplantılara kongrelere sempozyumlara her yıl katılıyor. 2002 senesinde profesör olan Ayla Sevim Erol, 21 yıldır fosilleri inceliyor.

2 Temmuz 2022 Cumartesi günü Pelin Çift ile Gündem Ötesi programına katılmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Prof. Dr. Ayla Sevim Erol'un Twitter'da 2,8 bin takipçisi bulunmaktadır.