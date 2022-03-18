Prof. Dr. Ali Akpınar kimdir? Ali Akpınar nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Akpınar hayatı ve biyografisi!

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PROF. DR. ALİ AKPINAR KİMDİR?

Ali Akpınar, 1963, Konya doğumlu Türk akademisyen, müftüdür.

İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 1984'te Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1988 de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını "Kur'ân'ın Tefsirine Olan İhtiyaç" isimli teziyle tamamladı. 1993'te Doktorasını da aynı üniversitede "Said b. Cübeyr ve Tefsîr İlmindeki Yeri" konulu teziyle bitirdi. 1983-1995 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştı. 1995 tarihinde İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü-Tefsîr Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak atandı. 1996'da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atandı. 1997-2003 tarihleri arasında Dekan Yardımcısı, 2005-2008 yılları arasında Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde Doçent oldu (1999). Yine aynı üniversitede Profesör unvanını aldı(2005). 2009 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak geçti. Görevine devam ederken Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atandı (2011).

2014-2018 tarihlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı Konya İl Müftüsü olarak görev yaptı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Üyesi ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Uzmanlık alanları

Tefsir

Kur'ân tercüme teknikleri

Kitapları

Kur'an Aydınlığında Seyahat, Türkiye Diyanet Vakfı. Yayınları, Ankara-1998.

Kur'an Niçin ve Nasıl Okunmalı, Uysal Yayınevi, İstanbul-1998.

Kur'ân'da Yer Adları/Kur'ân Coğrafyası, Fecir Yayınevi, Ankara, 2002.

Kültür Dünyamızdaki Kur'ân Motifleri, Konya, 2004.

Namaz Duaları ve Sureleri, Suffe Yayınları, İstanbul-1997.

Bazı Aşır ve Surelerin Tefsiri, Konya, 2002.

Kur'ân'a Bakışlar/Meal-Tefsîr, Zeyneb el-Gazâli'den çeviri, Uysal Yayınları, Konya, 2003.

Peygamber Dua eder Gibi, Konya, 2005.

Şehid Sahâbîler, Muhammed Fehmi'den çeviri, Esra Yayınları, Konya-1990.

Benim Amentüm, Konya, 2004.

Kur'ân Tercüme Teknikleri, 48 sayfa, Sivas, 2003

Zararlı Alışkanlıklardan Nasıl Korunabilirim?, 91 sayfa, 2011.

Kulun Huzurdaki Yakîn Duruşu: Secde, 120 sayfa, 2012.

Molla Fenari'nin Fatiha Tefsiri, 191 sayfa, 2014.

Kur'ân'ın Müminlere Çağrısı, 336 sayfa.

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