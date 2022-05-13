Prof. Dr. Akın: "Doğal Mirası tehdit eden afetlere hazırlıklı olmalıyız"

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kapadokya bölgesinde yaşanabilecek doğal afetler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir çalıştay düzenleyecek.

Tarihi ve Kültürel dokusuyla UNESCO Dünya Mirası listesinde yer Kapadokya bölgesinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde kurulan Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgede oluşabilecek doğal afetler öncesi tedbir alarak, afetlerin etkilerini en aza indirecek. Yaşanan doğal afetlerden çok çabuk etkilenen Kapadokya bölgesinde bulunan yapıların gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mutluhan Akın, "Yaşanabilecek doğal afetlerin olumsuz etkilerini önceden bilmek çok önemli" dedi. Prof. Dr. Mutluhan Akın yaptığı açıklamada; "Doğal afetlerle başa çıkabilmek için doğal afetler hakkında farkındalık sahibi olmak oldukça önemli. Doğal afetlerin meydana getirdiği olumsuz etkilerin sonuçlarını bilmek ve bu sonuçlarla karşılaşmamak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi, fikir sahibi olmak oldukça önemli. Bu çerçevede Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 16 Mayıs tarihinde 'Kapadokya Bölgesinde Doğal Mirası Tehdit eden Doğal Afetler' isimli bir seminer düzenliyoruz. Bu seminer çerçevesinde bölgemizde etkili olan doğal afetlerin kaya düşmeleri, sel ve taşkınlar, tıbbi jeolojik afetler, kayadan oyma yapılarda meydana gelen çökmeler, depremler incelenecek. Bu afetlerin bölgemizde meydana getirdiği olumsuz etkiler değerlendirilecek. Öte yandan doğal afetlerle mücadele etmek ve farkındalık oluşturmak için bu afetler karşısında alınabilecek önlemler bu eğitim semineri çerçevesinde değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Yapılacak çalışma sonrasında Kapadokya bölgesinde yaşanabilecek doğal afetlere hazırlıklı olunması ve afetlerin bölgeye vereceği zararın en aza indirilmesi hedefleniyor.