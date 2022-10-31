Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı. Bu atamanın ardından Prof. Dr. Ahmet Kesik'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Ahmet Kesik kimdir? Ahmet Kesik kaç yaşında, nereli? Ahmet Kesik hayatı ve biyografisi nedir?

M. Kâmil Mutluer ve Erdoğan Öner ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Yılın En İyi Ders Kitabı (2009) seçildi. Peki, Prof. Dr. Ahmet Kesik kimdir? Ahmet Kesik kaç yaşında, nereli? Ahmet Kesik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. AHMET KESİK KİMDİR?

1965'te Konya'nın Karapınar ilçesinde doğdu. 1986'da Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı'nda Bütçe Kontrolörü olarak göreve başladı. 1994-1996 arasında ABD Western Illinois Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimini yaptı. ABD Illinois Eyaleti Bütçe Ofisi'nde bir yıl süre ile eğitim ve staj gördü. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve 2002 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı, 2006 yılında Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2003'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Anabilim Dalı'nda doktorasını yaptı. 2006 yılında Maliye Doçenti oldu.

M. Kâmil Mutluer ve Erdoğan Öner ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Yılın En İyi Ders Kitabı (2009) seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.