Bir süredir marketlerde ve bakkallarda Pringles bulunmayan Pringles'n durumu belli oldu. Herkes neden reyonlarda bu lezzetli yiyeceğin olmadığını merak ediyordu. Peki, Pringles Türkiye'den çekildi mi?

Sevilen patates cipsi markasın Pringles'ın Türkiye'den çekileceği iddiaları doğru mu? Pringles, Türkiye'den çekildi mi? Pringles Türkiye'den neden çekildi?

PRİNGLES TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ

Mevcut stokların bittikten sonra yerine yenilerinin yerleştirilmemesi Pringles'ın Türkiye'den çekilmesi konusunda söylentileri arttırıyor. Pringles severken resmi bir açıklama beklerken hem tedarikçi firma hem de Türkiye tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Buna karşın sosyal medyada Pringles Türkiye'den çekildiği yönünde görüşler ifade ediliyor.

PRİNGLES NEDİR?

Pringles, Amerika kökenli bir atıştırmalık markasıdır ve dünya genelinde popüler bir aperatif olarak bilinir. Pringles cipsleri, 1967 yılında Procter & Gamble şirketi tarafından piyasaya sürüldü. Bu özel cipsler, geleneksel patates cipslerinden farklı bir üretim yöntemi kullanarak özel teneke kutularda satılır.

İçindekiler

Kurutulmuş patates, Bitkisel yağ (Ayçiçek, Mısır), Pirinç unu, Buğday nişastası, Mısır unu, Aroma vericiler, Emülgatör (Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), Maltodekstrin, Tuz, Renklendirici (Anatto)