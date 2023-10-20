Sevilen patates cipsi markasın Pringles'ın Türkiye'den çekileceği iddiaları doğru mu ve Pringles, Türkiye'den çekildi mi, soruları merak edildi. Bunun yanına Pringles hangi ülkenin markasıdır, konusu da araştırıldı.

Bir süredir marketlerde ve bakkallarda Pringles bulunmayan Pringles'n durumu belli oldu. Herkes neden reyonlarda bu lezzetli yiyeceğin olmadığını merak ediyordu. Peki, Pringles hangi ülkenin markasıdır?

PRİNGLES HANGİ ÜLKENİN MARKASIDIR?

Mevcut stokların bittikten sonra yerine yenilerinin yerleştirilmemesi Pringles'ın Türkiye'den çekilmesi konusunda söylentileri arttırıyor. Pringles severken resmi bir açıklama beklerken hem tedarikçi firma hem de Türkiye tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Buna karşın sosyal medyada Pringles Türkiye'den çekildiği yönünde görüşler ifade ediliyor.

PRİNGLES NEDİR?

Pringles, Belçika kökenli bir cips markasıdır. 1967 yılından günümüze kadar 100'ü aşkın ülkede cipslerini tüketiciler ile bir araya getirmektedir.

İçindekiler

Kurutulmuş patates, Bitkisel yağ (Ayçiçek, Mısır), Pirinç unu, Buğday nişastası, Mısır unu, Aroma vericiler, Emülgatör (Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), Maltodekstrin, Tuz, Renklendirici (Anatto)