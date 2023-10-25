Prima İsrail malı mı? Prima hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Prima İsrail malı mı? Prima hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Prima markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Prima İsrail malı mı? Prima hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

PRİMA HANGİ ÜLKENİN MALI?

Tür : Hijyen, bebek hijyeni

Sahibi Procter & Gamble

Kökeni Amerika Birleşik Devletleri

Çıkış 1961

Pampers Procter & Gamble şirketinin bebek bezi markası. Türkiye'de Prima ismi ile pazarlanmaktadır. UnderJams markası da geliştirmiştir. 1994 yılında başka bir Luvs markası da tanıtıldı.

Tarihçe

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ev kadınları kendi bebeklerinin bakımı için rahat ve tek parça olan bezlere ihtiyaç duyuyorlardı. Procter & Gamble'da araştırmacı ve kimya mühendisi olan Victor Mills, yeni doğan torununun kumaş bezini sık sık değiştirmekten hoşlanmıyordu. Atılabilir bir çocuk bezi hazırlama fikrini şirkete iletmesinin ardından, 1956 yılında, çalışmalara başlandı. Yoğun çalışmalar sonucunda 1961 yılında Victor Mills ve Norma Lueders Baker tarafından yeni bebek bezi tanıtıldı. Ürüne Alfred Goldman tarafından, Bulgarca "bebek bezi" anlamına gelen "Pampers" ismi verildi.

1966 yılında Prima Wingfold tasarımını hayata geçirdi. Procter & Gamble 1971'de bezlere açılıp bağlanan cırt-cırt bantlar ilave etti. 1973 yılında P&G ürünü yeniden geliştirdi. Sıvıyı emen bölüm biraz daha genişletildi ve bebeklerin rahat hareket etmeleri için ayak ve bel kısımları daha esnek hale getirildi. İdrar ve dışkı bez tarafından emiliyor ve dışarı çıkmıyordu. 1987 yılında Prima yeni ön bant sistemlerini tanıttı. Bu yeni sistem ile bebek bezi yırtılmadan yanal bant yeniden konumlandırılabiliyordu. 1990'larda firma bebeklerin cinsiyetlerine özel bebek bezleri de üretmeye başladı. 1993 yılında marka Pampers Easy Ups isimli bir eğitim pantolonu tanıttı, ancak bu kısa ömürlü bir ürün idi.[1][2][3][4] 2000'lerde ise hava kanalları ve nefes alan bezleri piyasaya sürdü. Bununla birlikte, ebeveynlerin bebeklerin uyku rutinini akıllı telefonlarından takip edebilecekleri ve düzenleyebilecekleri dünyanın ilk akıllı bebek bezi Lumi'yi tasarladılar