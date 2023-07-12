Prim ödemeleri ertelendi mi ve sel felaketinden etkilenenlerin prim ödemeleri ertelenecek mi merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Prim ödemeleri ertelendi mi ve sel felaketinden etkilenenlerin prim ödemeleri ertelenecek mi gündeme geliyor. Peki, Prim ödemeleri ertelendi mi? Sel felaketinden etkilenenlerin prim ödemeleri ertelenecek mi?

Karadeniz'de selden etkilenen işverenler ile sigortalıların prim ödemeleri ertelendi mi merak ediliyor. Prim ödemeleri ertelendi mi ve sel felaketinden etkilenenlerin prim ödemeleri ertelenecek mi gündeme geliyor. Prim ödemeleri ertelendi mi? Sel felaketinden etkilenenlerin prim ödemeleri ertelenecek mi? Detaylar haberimizdedir…

PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle selden etkilenen işverenler ve sigortalıların prim ödemelerinin bir yıla kadar erteleneceğini duyurdu.

SEL FELAKETİNDEN ETKİLENENLER PRİM ÖDEMELERİ ERTELENECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini bir yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK'ye vermeleri gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruları da afetin yaşandığı tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilecek.