Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük esnafa bir müjde verdi. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Prim gün sayısı kaç olacak? Sorusu merak edildi. Peki, Prim gün sayısı kaç olacak? Küçük esnafın prim gün sayısı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Alandaki kalabalığa dikkat çeken Erdoğan, "Havalimanından buraya gelene kadar hariç; resmi rakam şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay bay Kemal, Kayseri ne diyor?" dedi. Küçük esnafın prim gün sayısına dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, merak edilenleri yanıtladı. Peki, Prim gün sayısı kaç olacak? Küçük esnafın prim gün sayısı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLACAK?

Küçük esnaf için bir müjdesinin olduğunu duyuran Cumhurbaşkanı, "Küçük esnaflara da bir müjde vermek istiyorum. Prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı. 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun diliyorum. Depremzedelerin en çok göç ettiği illerin başından Kayseri geliyor. Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri 50 bin depremzede kardeşimize ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olan Kayseri, Maraş'ın yanında oldu.