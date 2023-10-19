Pril, temizlik sektörünün önde gelen markalarından birisi olması nedeniyle Pril hangi ülkenin? Sorusu, marka hakkında merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. Peki, Pril hangi ülkenin? Pril hangi ülkenin ürünü, markası? Pril markası hangi ülkeye ait?

Pril hangi ülkenin? Pril hangi ülkenin ürünü, markası? Pril markası hangi ülkeye ait?

Pril hangi ülkenin? Sorusu, marka hakkındaki detayları araştırmakta olan kişilerin gündeminde yer alıyor. Pril, sadece bulaşıklarınızı temizlemekle kalmaz, aynı zamanda mutfak yüzeylerini, ocakları ve fırınları parlatmak için de ideal bir seçenektir. Peki, Pril hangi ülkenin? Pril hangi ülkenin ürünü, markası? Pril markası hangi ülkeye ait?

PRİL HANGİ ÜLKENİN?

Pril, Alman menşeli bir temizlik ürünleri markasıdır. Kökenleri 1970'li yıllara dayanan Pril, bulaşıkları elde yıkamak yerine makinede yıkama fikrini benimseyen öncü markalardan biridir. Bu zamandan beri, Pril bulaşık deterjanları konusundaki liderliğini sürdürüyor. Pril'in etkili temizlik özellikleri arasında yağları ve inatçı yemek artıklarını kolayca çözebilme kabiliyeti sayılabilir. Türkiye'ye ilk bulaşık temizleyicisi olarak dahil olan marka 2000 yılında Ultra hijyen, 2012 yılında ise Multi Project Jel ürününü tanıtmıştır. 2014 yılında marka ürünlerinde enzim teknolojisi kullandı.