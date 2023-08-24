Wagner lideri olarak bilinen Prigojin'in ölümüne dair iddialar gündemde. Prigojin'in neden öldüğü konusunda detaylar araştırılmaktadır. Peki, Prigojin neden öldü? Wagner lideri Prigojin öldürüldü mü? İşte detaylar...

Rusya'da Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in de olduğu özel uçak, Moskova yakınlarında düştü. Wagner liderinin ölümünün ardından Prigojin öldürüldü mü sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in ölümü hakkında detaylar araştırılmaktadır. Prigojin öldü mü yoksa öldürüldü mü merak konusu oldu. Peki, Prigojin neden öldü? Wagner lideri Prigojin öldürüldü mü? Detaylar haberimizde...

WAGNER LİDERİ ÖLDÜ MÜ?

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

PRİGOJİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver'de düşen Embraer 135 tipi özel jetin "MNT-Aero" adlı şirkete ait olduğunu, kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın, kurulan özel bir komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Rus paralı asker grubu Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, Rusya-Ukrayna savaşında öldürülen ve kendi savaşçıları olduğunu iddia ettiği çok sayıda askerin cesetlerinin önünde bir video yayınlamış ve Rus askeri liderlerine küfürler etmişti. Prigojin'in o videosu, uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.

WAGNER NEDİR?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.