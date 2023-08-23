Prigojin kimdir? Prigojin kimin lideri?

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu özel bir uçak, Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düştüğü anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Peki, Prigojin kimin lideri? Prigojin kimdir?

PRİGOJİN KİMDİR?

Doğum: 1 Haziran 1961, St. Petersburg, Rusya

Ölüm tarihi ve yeri: 23 Ağustos 2023, Tver Oblastı, Rusya

Yevgeni Viktoroviç Prigojin (Rusça: ??????? ?????????? ????????; 1 Haziran 1961 Leningrad, Sovyetler Birliği - 23 Ağustos 2023 Moskova, Rusya Federasyonu), Rus iş insanı ve oligark. Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinmekte olup restoranları ve catering işletmeleri, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak bilinmektedir.

Prigojin, Afrika, Suriye ve Ukrayna'da çatışmalara katılan Rus devlet destekli bir paralı asker grubu olan Wagner Grubu ile 2016 ve 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanan üç şirketin de aralarında bulunduğu bir şirketler ağını kontrol etmektedir.] Prigojin, Sovyetler Birliği döneminde hapishanelerde dokuz yıl hükümlü olarak kaldıPrigojin, Mayıs 2014'te Donbass Savaşı'nda Rus güçlerini desteklemek için özel olarak Wagner Grubu'nu kurduğunu açıklamıştır.

Bellingcat, The Insider ve Der Spiegel tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Prigojin'in operasyonları "Rusya Savunma Bakanlığı ve istihbarat kolu GRU ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir". Prigojin'in şirketleri ve ortakları ABD'de ekonomik yaptırımlar ve suçlamalarla karşı karşıyadır.

UÇAK KAZASI

Rus Haber Ajansı (TASS) 23 Ağustos 2023 tarihinde Rusya'nın Tver bölgesinde düşen uçaktaki yolcu listesinde adının olduğunu ve uçaktaki 10 kişinin de öldüğünü duyurdu