2003 yılında hayatını kaybeden yapımcı Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'in kuruluş hikayesinin anlatıldığı Prestij Meselesi filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Heyecanla beklenen filmin vizyon tarihi araştırılıyor. Peki, Prestij meselesi ne zaman vizyona girecek? Prestij meselesi ne zaman çıkacak? Prestij meselesi çıktı mı?

Prestij meselesi ne zaman vizyona girecek? sorusu araştırılıyor. Mahsun Kırmızıgül'ün 1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'in kuruluş hikayesinin anlatacağı Prestik Meselesi filmi Prestij meselesi ne zaman vizyona girecek? Prestij meselesi ne zaman çıkacak? Prestij meselesi çıktı mı? İşte tüm merak edilenler...

PRESTİJ MESELESİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Duyurulduğu günden itibaren izleyiciler tarafından heyecanla beklenen filmler arasında yer alan Prestij filmi vizyon tarihi 3 Şubat olarak duyuruldu.

PRESTİJ MESELESİ OYUNCU KADROSU!

Yılın en çok beklenen filmi Prestij Meselesi'nde Hilmi Topaloğlu'na hayat veren Engin Hepileri ve Şinasi karakterini canlandıran Eser Yenenler, Onur Gözeten(Özcan Deniz), Ali Erkin(Haluk Levent) ve Mahmut Kırmızıgül'e ( Mahsun Kırmızıgül ) yer alıyor. Set başlamadan canlandıracakları dev sanatçıların yüzlerce konserini izleyen üçlü, filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül'den büyük destek görüyorlar.