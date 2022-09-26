Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği Prestij Meselesi filminin oyuncu seçimlerinden görseller paylaşıldı. Prestij Müzik ailesinin doğuşu ve yükselişini ele alan filmin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Prestij Meselesi ne zaman çıkacak? Prestij Meselesi vizyon tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini konu edinen ve senaryosunu Kırmızıgül'ün kaleme aldığı "Prestij Meselesi" adlı filmde rol alacak oyuncuların görselleri paylaşıldı. Prestij Müzik ailesinin doğuşu ve yükselişini ele alan filmin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Prestij Meselesi ne zaman çıkacak? Prestij Meselesi vizyon tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

PRESTİJ MESELESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini konu edinen ve senaryosunu Kırmızıgül'ün kaleme aldığı "Prestij Meselesi" adlı filmin çekimleri gelecek hafta başlayacak. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de gösterilmesi planlanan yapımın, 3 Şubat'ta vizyona girmesi hedefleniyor.

PRESTİJ MESELESİ VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Prestij Meselesi adlı yapımın 3 Şubat'ta vizyona girmesi hedefleniyor.