Ünlü sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Prestij Meselesi" filmi, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Filmin 3 Şubat'ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan'da da gösterime gireceğini söyleyen Kırmızıgül, "Bu umutsuzluk içinde film hem bize hem ülkeye çok iyi gelecek" dedi. Peki, Prestij Meselesi fragman yayınlandı mı? Prestij Meselesi fragman izle! Prestij Meselesi fragmanı!

Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Ali Sürmeli, Erkan Petekkaya ve Nursel Köse gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filminin galası yapıldı. Arama motorlarında ise Prestij Meselesi fragman yayınlandı mı? Prestij Meselesi fragman izle! Prestij Meselesi fragmanı! araması yapıldı.

PRESTİJ MESELESİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Mahsun Kırmızıgül, İnstagram hesabında yeni filminin bir videosunu paylaştı. İzlemek için BURAYA tıklayınız.

PRESTİJ MESELESİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Ünlü sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Prestij Meselesi" filmi, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Filmin 3 Şubat'ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan'da da gösterime gireceğini söyleyen Kırmızıgül, "Bu umutsuzluk içinde film hem bize hem ülkeye çok iyi gelecek" dedi. Kırmızıgül, bu filmin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını vurgulayarak, "Yola çıkışın ilk hikayesi var burada. Sevgili Özcan Deniz'in, Hilmi Topaloğlu'nun, benim ve Haluk Levent'in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi." şeklinde konuştu. Filmin 3 Şubat'ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan'da da gösterime gireceği bilgisini paylaşan Kırmızıgül, "Bu umutsuzluk içinde film hem bize hem ülkeye çok iyi gelecek" dedi.

PRESTİJ MESELESİ KONUSU NE?

Başrollerinde Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner'in oynadığı Prestij Meselesi, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananları konu ediyor. Filmde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, Hilmi Topaloğlu ile çıktıkları yolculuğa odaklanılıyor.

PRESTİJ MESELESİ OYUNCULARI KİM?

Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Ali Sürmeli, Erkan Petekkaya ve Nursel Köse gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filminin galası yapıldı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen, müzik ve sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı galadaki basın açıklamasında Kırmızıgül, "Bu yıllar önce yaşanmış ve gerçek bir hikaye. Benim için hiçbir zaman eskimeyen bir hikaye olarak kalacak" ifadelerini kullandı.