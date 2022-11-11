Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filminin setinden ilk kareler geldi. Karelerin yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından Prestij Meselesi filmi ne zaman çıkacak? Sorusu merak konusu oldu. Peki, Prestij Meselesi filmi ne zaman çıkacak? Prestij filmi vizyon tarihi ne zaman? Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filmi ne zaman çıkacak?

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filmi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Onur Gözeten, Ali Erkin ve Mahmut Kırmızıgül, Engin Hepileri ve Eser Yenenler gibi isimlerin başlıca rollerde yer aldığı Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filmi ne zaman çıkacak? Sorusu merak edildi. Peki, Prestij Meselesi filmi ne zaman çıkacak? Prestij filmi vizyon tarihi ne zaman? Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filmi ne zaman çıkacak?

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Durulduğu günden itibaren izleyiciler tarafından heyecanla beklenen filmler arasında yer alan Prestij filmi vizyon tarihi 3 Şubat olarak duyuruldu.