Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ardından Prenses Diana gündeme gelen isimlerden oldu. Peki, Prenses Diana kimdir? Prenses Diana neden öldü? Prenses Diana ne zaman öldü?

Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Elizabeth'in ölümünün ardından Prenses Diana ismi gündeme geldi. Peki, Prenses Diana kimdir? Prenses Diana neden öldü? Prenses Diana ne zaman öldü?

PRENSES DİANA KİMDİR?

Diana, İngiliz soylu sınıfının bir üyesi olarak doğdu ve Sandringham mülkünde kraliyet ailesine yakın bir yerde büyüdü. 1981'de kreş öğretmeni asistanı olarak çalışırken, Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu Prens Charles ile nişanlandı. Düğünleri 1981'de Aziz Paul Katedrali'nde gerçekleşti ve halk tarafından coşkuyla karşılandı. Bu evlilik ile Diana, Galler Prensesi rolünü üstlendi. Çiftin William ve Harry adında, o zamanlar İngiliz tahtının ardı ardına ikinci ve üçüncü varisi sayılan iki oğlu oldu. Ancak Diana'nın Charles ile evliliği, uyumsuzlukları ve evlilik dışı ilişkileri nedeniyle bitti. 1992'de ilişkilerinin bozulmasının kamuoyuna açıklanmasının ardından ayrıldılar. Evliliklerinde yaşadıkları sıkıntıların ayrıntıları giderek daha çok kamuoyuna duyurulmaya başlandı ve 1996'da boşandılar.

Galler Prensesi olarak Diana, Kraliçe adına kraliyet görevlerini üstlendi ve onu Milletler Topluluğu'ndaki görevlerde temsil etti. Hayır işlerine alışılmadık yaklaşımı nedeniyle medyada ün saldı. Başlangıçta çocuklara ve yaşlılara odaklanmıştı, ancak daha sonra AIDS hastalarına yönelik sosyal tutumları ve onları kabul etmeyi içeren iki özel kampanyaya ve mayınların kaldırılması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tanıtılan kampanyaya katılımıyla tanındı. Ayrıca farkındalık yarattı ve kanser ve akıl hastalığından etkilenen insanlara yardım etmekle ilgili kampanyaları destekledi. Prenses başlangıçta utangaçlığıyla dikkat çekti, ancak karizması ve samimiyeti onu halka sevdirdi ve bu, evliliğinin sert çöküşünün ardından itibarının ayakta kalmasına yardımcı oldu. Çok fotojenik olarak tanımlanan Diana, 1980'lerde ve 1990'larda modanın lideri olarak görüldü. Diana'nın Paris'te geçirdiği araba kazasının ardından ölümü, kamuoyunda geniş çaplı yas tutulmasına ve küresel medyanın ilgisine yol açtı. Kraliyet ailesi ve İngiliz toplumu üzerinde derin bir etkisi oldu.

Boşanmanın ardından eski Prenses, Pakistanlı kalp cerrahı Hasnat Khan'a aşık oldu. Evliyken onunla flört etmeye başlayan Diana, kültür farklılığından ilişkiyi sonlandırdı ve iş adamı Dodi Al Fayed'le görüşmeye başladı.

PRENSES DİANA NEDEN ÖLDÜ?

1997 yılında sevgilisi Dodi Al Fayed'le tatile çıkan Diana, paparazzilerin yoğum baskısı nedeniyle sevgilisiyle Paris'e dönmeye karar verdi. Dodi'nin babasının otelinde kalmak isteyen çift, 31 Ağustos sabahı, saat on iki buçukta Dodi'nin apartmanına gitmek için otelden çıktıkları sırada kapıda paparazziler bekliyordu. Giderken şoför yolu şaşırdı ve karanlık bir tünelde kaza yaptı. Şoförve Dodi al Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Doktorlar Diana'nın hayatını kurtarmaya çalışsa da Prenses Diana yaşamını yitirdi. Ölümünde suikast şüphesi olduğu söylense de hiçbir zaman bu iddia kanıtlanamadı. Ölümünün ardından 6 gün yas ilan edildi, 6 Eylül 1997'de bir veda töreniyle Diana toprağa defnedildi.

PRENSES DİANA NE ZAMAN ÖLDÜ?

31 Ağustos sabahı kaza yapan Prenses Diana'nın ölümünün ardından 6 gün yas ilan edildikten sonra 6 Eylül 1997'de düzenlenen veda töreniyle toprağa defnedilmiştir.