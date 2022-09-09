96 yaşında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yaşadığı sağlık soruları nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Elizabeth'in ölümünün ardından Prenses Diana ismi gündeme gelen isimlerden oldu. Peki, Prenses Diana intikam elbisesi nedir? Prenses Diana intikam elbisesi hikayesi ne? İşte detaylar...

Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Elizabeth'in ölümünün ardından Prenses Diana ismi gündeme geldi. Prenses Diana'ın siyah elbiseli fotoğrafı sosyal medyada "İntikam elbisesi" olarak paylaşılmaktadır. Peki, Prenses Diana intikam elbisesi nedir? Prenses Diana intikam elbisesi hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

PRENSES DİANA İNTİKAM ELBİSESİ NEDİR?

Prenses Diana'nın siyah, omuzları açık midi boy elbisesi "İntikam elbisesi" olarak tanımlanmaktadır. Prens Charles'ın ulusal televizyonda evlilikleri sırasında sadakatsiz davrandığını itiraf etmesi üzerine Prenses Diana, katıldıkları bir davette kraliyet ailesinin kurallarına ters olan omuzları açık siyah elbisesini giyiyor. Prens Charles'ın aldatma itirafı sonrasında Diana'nın bu hamlesi kimilerine göre bir baş kaldırış olarak değerlendiriliyor ve intikam elbisesi olarak tanımlanmaktadır.