(Prens Edward'ın lakabı hangisidir?) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

13 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (İngiltere krallarından III. Edward'ın oğlu, II. Richard'ın babası olan, Yüz Yıl Savaşları'nda Fransa'ya karşı kazandığı zaferlerle bilinen Prens Edward'ın lakabı hangisidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!