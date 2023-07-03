Prens dizisi konusu nedir? Prens dizisi ne zaman çıkacak? Prens dizi oyuncuları kimler? Prens dizi izle! Prens dizi yorumları, nereden izlenir?

Türk sinemasının yeni içeriklerinden biri olan Prens dizisi çok araştırılıyor. Komedi türünde çıkan dizi izleyenleri tarafından merak ediliyor. Yılmaz Gruda,Derya Pınar Ak ve Serdar Orçin gibi isimlerin de olduğu Prens dizisi konusu nedir? Prens dizisi ne zaman çıkacak? Prens dizi oyuncuları kimler? Prens dizi izle! Prens dizi yorumları! Prens dizi nereden izlenir? İşte detaylar…

Kurgusal komedi alanında yeni ve iddialı bir yapım olan Prens dizisi sosyal medyada en çok aratılan konulardan biri oldu. Seyirciler merak ediyor Prens dizisi konusu nedir? Prens dizisi ne zaman çıkacak? Prens dizi oyuncuları kimler? Prens dizi izle! Prens dizi yorumları! Prens dizi nereden izlenir?

PRENS DİZİSİ KONUSU NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Prens, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği, genel olarak kimse tarafından sevilmeyen, kimsenin umrunda olmayan bir ülke olan Bongomia'nın Prens'inin başına gelen olayları konu ediyor. Kimsenin umrunda olmayan bir tarihte, kimsenin umrunda olmayan bir ülke, Bongomia. Bongomia kralı Thun'un ani ve şüpheli ölümünün ardından kimsenin ciddiye almadığı, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği Prens'in tahta geçmesiyle birlikte karmaşık bir hikaye başlar. Prens, üvey annesi, yengesi ve hain amcasıyla mücadele ederken yanlışlıkla Macarlar ile bir savaşa sürüklenir.

PRENS DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başarılı Türk oyuncular bulunuyor. Ekranlardan tanınan birçok deneyimli oyuncu bu kurgusal komedi dizisinde yer alıyor. İşte dizinin kadrosu: Yılmaz Gruda, Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Onur Özaydın

PRENS DİZİ İZLE, PRENS DİZİ NEREDEN İZLENİR?

Prens, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği, genel olarak kimse tarafından sevilmeyen, kimsenin umrunda olmayan bir ülke olan Bongomia'nın Prens'inin başına gelen olayları konu ediyor. Sinemaseverler ilk sezonunda 8 bölümü olan Prens dizisini Blu TV'den izleyebilmektedir.